التنمية المحلية: حل 690 شكوى خلال شهر سبتمبر من خلال "صوتك مسموع"

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس الوزراء وحتى شهر سبتمبر 2024، وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقي شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مبادرة "صوتك مسموع" تعد أحد أذرع الوزارة المهمة للتواصل الفعال مع المواطنين والحصول على شكواهم والاستجابة لها بشكل غير تقليدي بأقل مجهود وبأسرع وقت ممكن.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" أشار إلى أنه حتى شهر سبتمبر 2024، تلقت المبادرة 826 ألفًا و341 رسالة منذ انطلاقها منها 131 ألفًا و872 شكوى، تم حل 130 ألفًا و256 شكوى منها بنسبة 98,7% وجار حل 1616 شكوى.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي 7836 رسالة، منها 871 شكوى تم حل 690 منها بنسبة 79,2%، وجار حل 181 شكوى، مشيرة إلى أن "صوتك مسموع" نجحت خلال الشهر الماضي في التعاون والتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونيًا مما ساهم في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة.

وتفاعلت المبادرة مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بتواصلها الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية في رصدها ومتابعتها وفحصها وإزالة أسبابها، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه فور الانتهاء من فحصها والتحقق منها.

وأشار التقرير، إلى أن أكثر الشكاوى التي استقبلتها المبادرة خلال شهر سبتمبر الماضي تصدرت الإشغالات في المرتبة الأولى بعدد 290 شكوى يليها شكاوى القمامة وبلغ عددها 279 شكوى ثم مخالفات البناء 109 شكاوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 96 شكوى، و11 شكوى فساد، إضافة إلى 86 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح التقرير، أن خدمة الواتس آب تلقت 3225 رسالة تضمنت 641 شكوى تم حل 494شكوى منها بنسبة 77,1% وجار حل 147 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيسبوك 4505 رسالة منها 208 شكاوى تم حل 181 شكوى منها بنسبة 87%، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 94 ألف متابع.

كما لفت التقرير إلى تلقي البريد الإلكتروني للمبادرة 106 رسالة تضمنت 22 شكوى تم حل 15 شكوى منها بنسبة 68,2%، فيما تلقى الخط الساخن 807 اتصالًا تليفونيًا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

ووجهت الدكتورة منال عوض، فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات بتكثيف التفاعل والتواصل السريع والجاد مع شكاوى المواطنين بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات، والتحرك الفوري مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين في المحافظات بالإبلاغ عن البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أي نقص في السلع والخدمات والمغالاة في أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب، وتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال العامة وأي مشكلات تتعلق بمبادرة "حياة كريمة" بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة الخمسة، مما يساهم في قيام صوتك مسموع بدورها في التصدي الجاد والحاسم للمشكلات ومواجهة المخالفين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تنال اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وسيتم العمل بشكل كبير على تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، مشيرة إلى تستهدف تحقيق تحسن في مستويات استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين كمًا ونوعًا.

جدير بالذكر أن محاور مبادرة "صوتك مسموع" تتلقى شكاوى في عدد من المحاور وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01200353111) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "صوتك مسموع" أو عن طريق البريد الإلكتروني "Info@mld.gov.eg" وذلك تسهيلًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.