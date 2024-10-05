"الصحفيين" تعلن موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالإسكندرية



كتب- أحمد عبدالمنعم:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري.

وتُجرى الانتخابات لاختيار رئيس للنقابة وثلاثة أعضاء للمجلس بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم يوم 30 أكتوبر الجاري، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتين لرئيس النقابة، وأربع سنوات للأعضاء.

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة إن اللجنة المشرفة على الانتخابات تتلقى طلبات الترشح اعتبارا مـن الإثنين المقبل 7 أكتوبر الجاري يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 10 صباحًا حتى 3 عصرًا، وتنتهى فى الثانية عشـرة ظهــر السبت 12 أكتوبر، وتُعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح، وكشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت.

وأضاف عبدالرحيم أن اللجنة تتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميا ولمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 13 أكتوبر من 10 صباحًا حتى 3 عصرًا، تنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 17 أكتوبر وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأشار السكرتير العام إلى أنه طبقا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970م يُشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على قيده 10 سنوات على الأقل بجدول المشتغلين، و3 سنوات على الأقل للأعضاء، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

وأوضح السكرتير العام أن الانتخابات ستُجرى يوم الأربعاء 30 أكتوبر بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحــاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخـــابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل.