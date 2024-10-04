عمرو أديب: "رأس الحكمة" استثمار واعد يستهدف جذب أكثر من 8 ملايين سائح سنويًا



كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على انطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة، قائلا :"أكبر مشروع في تاريخ مصر ويوفر ٧٥٠ الف فرصة عمل".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هذا المشروع عملاق وهذا استثمار يستهدف جذب أكثر من 8 ملايين سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة بمثابة نقلة نوعية حقيقية في مصر .

وتابع مقدم "الحكاية"، أن محمد بن زايد يعشق مصر وسمعته وشوفته وشوفت حبه لمصر الكبير والذي يصل لدرجة العشق الحقيقي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.