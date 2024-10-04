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"القومي للمرأة" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر

10:50 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة البواسل بمناسبة حلول الذكرى هو الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة، على أن هذا النصر سوف يظل شاهدا على قوة وصمود الشعب المصري وشجاعته وكفاءة قواته المسلحة حيث حفر الجيش المصري نصره الخالد بحروف من نور يوم 6 أكتوبر 1973 والتي تعد واحدة من أهم حروب هذا العصر وفيها تحررت أرض مصر الغالية.

كما تقدم المجلس بخالص التحية والتقدير إلى كل زوجة وابنة وأم ضحت بالغالي والنفيس فصار شهيداً في سبيل نصر الوطن كي تنعم مصر وأبناءها في كل محافظاتها وربوعها بالأمن والسلام.

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