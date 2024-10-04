حسام موافي: عيد الأم فرصة للتذكر والدعاء وليس للحزن



كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على أهمية الاحتفال بعيد الأم رغم الألم الذي قد يشعر به البعض بسبب فقدان أمهاتهم.

خلال برنامجه التلفزيوني "رب زدني علماً"، أوضح موافي أن الموت هو قدر كل إنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومع ذلك لا نفكر في إلغاء الاحتفال بالمولد النبوي.

وأضاف أن هناك العديد من النساء لا يرزقن بالأطفال، وأن الله حكيم في كل شيء.

وشدد موافي على أن عيد الأم هو فرصة للتعبير عن الحب والتقدير للأمهات، سواء كنّ على قيد الحياة أم فارقن الحياة.

ودعا كل من فقد أمه إلى قراءة الفاتحة والدعاء لها، مؤكدًا أن هذا هو أفضل تعبير عن الحب والوفاء.

وأكد موافي أن الاحتفال بعيد الأم لا يتعارض مع أي مبدأ ديني أو أخلاقي، بل هو تعبير عن قيم إنسانية سامية.