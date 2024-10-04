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التصالح بمخالفات البناء.. تكليف عاجل من محافظ الجيزة بشأن مواعيد عمل المراكز التكنولوجية

06:26 م الجمعة 04 أكتوبر 2024

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وكافة اللجان الفنية؛ للبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة مراكز ومدن واحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وكلف "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، باستقبال المواطنين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية الجمعة 4 أكتوبر ، السبت 5 اكتوبر ، الأحد 6 اكتوبر 2024، وذلك لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل علي المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح وفقاً للقانون الجديد.

عادل النجار المراكز التكنولوجية ملفات التصالح
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