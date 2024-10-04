كتب- محمد أبو بكر:

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024، مع اقتراب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويرصد "مصراوي"، موعد موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين العام والخاص، خلال السطور التالية، كما يلي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يحدد موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام.

وبحسب القرار، فإن الإجازة ستكون يوم الأحد، الموافق 6 أكتوبر 2024، وبذلك يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص.

وفي نفس السياق، أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن يوم الأحد المقبل سيكون إجازة بأجر كامل للعاملين، وذلك احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء الإعلان عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، الذي ينص على أن يكون يوم 6 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

ولصاحب العمل الحق في تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا كانت هناك حاجة لذلك، بشرط أن يحصل العامل على أجر مضاعف وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبالإضافة إلى موعد إجازة 6 أكتوبر 2024، يشمل شهر أكتوبر عدة عطلات أسبوعية، حيث سيحصل العاملون على 9 أيام إجازة خلال الشهر، كما يلي:

1- يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024.

2- يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024.

3- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 (إجازة نصر 6 اكتوبر).

4- يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024.

5- يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024.

6- يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.

7- يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024.

8- يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024.