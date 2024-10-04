أجواء لطيفة نهارا.. توقعات طقس الساعات المقبلة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود الساعات القادمة، طقس معتدل الحرارة ليلًا، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات القادمة يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأوضحت، أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، على مناطق من شمال البلاد؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.