إجراءات مشددة.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن مخيمات الحج السياحي 2025
10:52 م الخميس 31 أكتوبر 2024
كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد عابد عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، إن اللجنة العليا للحج والعمرة المشكلة من وزارة السياحة والآثار اتفقت مع وزارة الحج السعودي على حجز المخيمات القريبه من المناسك هذا العام.
وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن ذلك يأتي نظرًا لأن كل الدول الإسلامية حصلت على حصتها كاملة.
وتابع: "سيشهد موسم الحج هذا العام إجراءات مشددة لتفادي أخطاء المواسم السابقة".
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