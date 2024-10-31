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إجراءات مشددة.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن مخيمات الحج السياحي 2025

10:52 م الخميس 31 أكتوبر 2024

مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن مخيمات الحج السياحي 20

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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد عابد عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، إن اللجنة العليا للحج والعمرة المشكلة من وزارة السياحة والآثار اتفقت مع وزارة الحج السعودي على حجز المخيمات القريبه من المناسك هذا العام.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن ذلك يأتي نظرًا لأن كل الدول الإسلامية حصلت على حصتها كاملة.

وتابع: "سيشهد موسم الحج هذا العام إجراءات مشددة لتفادي أخطاء المواسم السابقة".

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