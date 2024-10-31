التوقيت الشتوي| النقل تعلن مواعيد المترو والقطار الكهربائي.. وتوجيه من كامل الوزير

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتشغيل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي بعد منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024.

وبحسب بيان الوزارة، ستكون مواعيد قيام خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف كالتالي:

أولًا: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة

بداية تشغيل أول قطار: من جميع المحطات النهائية (حلوان - المرج الجديدة - شبرا - المنيب) في الساعة 5:15 صباحًا.

آخر قطار من المحطات النهائية:

من المرج وحلوان الساعة 11:40 مساءً.

من شبرا الساعة 11:55 مساءً.

من المنيب الساعة 12:05 صباحًا.

من محور روض الفرج الساعة 11:55 مساءً.

من عدلي منصور الساعة 11:29 مساءً.

من جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً.

الربط بين الخطوط:

ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر، وبين الخطين الثاني والثالث بالعتبة الساعة 12:00 صباحًا.

ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً.

يتم تقابل آخر قطارين بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 صباحًا.

الخط الأخضر الثالث: يبدأ تشغيله الساعة 5:00 صباحًا وينتهي الساعة 12:00 صباحًا.

ثانيًا: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

بداية التشغيل:

أول قطار من عدلي منصور الساعة 6:00 صباحًا.

أول قطار من الفنون والثقافة الساعة 6:05 صباحًا.

أول قطار من مدينة المعرفة الساعة 6:56 صباحًا.

نهاية التشغيل:

آخر قطار من عدلي منصور الساعة 10:30 مساءً.

آخر قطار من الفنون والثقافة الساعة 10:05 مساءً.

آخر قطار من مدينة المعرفة الساعة 10:10 مساءً.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على أهمية المتابعة الدقيقة لحركة تشغيل المرافق وانتظام مواعيد التقاطر، مع توفير خدمات مميزة للركاب. وشدد على الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتقليل الازدحام، مع تواجد فرق الطوارئ لمواجهة أي أعطال طارئة لضمان تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.