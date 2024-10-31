صور.. بدء تشغيل منتزه الجبخانة بمصر القديمة بتكلفة 40 مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء تشغيل "منتزه الجبخانة" الذي تم تحويله من منطقة غير آمنة إلى مساحة عامة آمنة للتنزه وممارسة الرياضة لأهالي منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة والبساتين. المنتزه يضم "مناطق مفتوحة، ملاعب، ملاهي أطفال، ومسرح" بتكلفة تقارب 40 مليون جنيه، في إطار التعاون بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن منحة متاحة من الاتحاد الأوروبي في إطار "برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة".

شهد الحفل أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وإيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وآن شو، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وباسم عبد الحميد، مدير مديرية الإسكان، ووائل حسن، مدير مديرية الإسكان السابق، وعدد من قيادات المحافظة وجمعية تواصل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، وفي إطار استعدادات محافظة القاهرة لعقد المؤتمر الحضري العالمي منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير المناطق غير الآمنة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة التي حددت خطوات واضحة لتطوير هذه المناطق، تشمل الانتهاء من تطوير المناطق الخطرة بنهاية 2024 مع العمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمات وتخطيط الأماكن غير المخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع هو أحد المشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين والمحليين، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات للتطوير بمنطقتي الزاوية الحمراء وعزبة خير الله وواسطبل عنتر، والتي تشمل تطوير الخدمات لحوالي مليون مواطن في هذه المناطق.

وأوضح أن تمويل هذه المشروعات تم من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية الممولة من الاتحاد الأوروبي، مثمنًا علاقة الشراكة بين الدولة المصرية ومحافظة القاهرة في منظومة تطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد أهمية استمرارية الجهود التي تقوم بها المحافظة مع شركاء التنمية من مؤسسات محلية ودولية لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المحافظة ستقوم بالتعاون مع جمعية تواصل، وهي إحدى الجمعيات الأهلية، لإدارة المكان وتشغيله لضمان استمرارية تقديم الخدمات للسكان بنفس الجودة، في إطار رؤية المحافظة بأهمية دور المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ خطط التنمية.

يذكر أن محافظة القاهرة نفذت عدة مشروعات أخرى من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية الممولة من الاتحاد الأوروبي بتكلفة 110 ملايين جنيه، منها 8 مشروعات بالزاوية الحمراء، تشمل شبكة مياه شرب بشارع طلخا ومتفرعاته، وتطوير كوبري مشاة عبود، وتوفير تجهيزات لعدد (2) من المدارس الحكومية، وإحلال وتجديد سوق مدينة النور (سويقة عبود)، وتطوير الشوارع المؤدية إليه، وتطوير موقف ميكروباص مدينة النور، وتطوير سوق طلخا الرسمي والشوارع المؤدية إليه، وتطوير الشوارع بمنطقة الأميرية البلد.

كما تم تنفيذ 6 مشروعات بمنطقتي خير الله وواسطبل عنتر، تشمل تطوير عدد (4) أنفاق أسفل الطريق الدائري والمدخل الشرقي للمنطقة، والطرق الرئيسية حول الدائري، وسلالم المشاة، وتطوير سلالم ومسارات المشاة بمنطقة المحجر، وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة، ورفع كفاءة الطريق الغربي، وتطوير خطوط المياه الرئيسية بشارع المحجر، وتطوير المنظومة الصحية بالمنطقة.