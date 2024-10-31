أشرف صبحي: 65% من المجتمع المصري من الشباب

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن نحو 60 إلى 65% من المجتمع المصري من الشباب، وهو ما جعل الوزارة تهتم بشكل كبير بتمكين وتعليم الشباب.

وانطلقت قبل قليل فعاليات يوم المدن العالمي الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، بمشاركة محلية ودولية موسعة.

وأضاف "صبحي" في كلمته، أن الوزارة أسست العديد من الكيانات الشبابية المتعلقة بتمكين الشباب ودمجهم في عملية صنع القرار.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن مصر مهتمة وملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة، واستدامة المدن، ومواجهة التغيرات المناخية.

ويتم استضافة يوم المدن العالمي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، والذي يعقد تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

ويأتي يوم المدن العالمي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وتم اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر باعتبارها نموذجًا ملهماً في قيادة العمل المناخي للعديد من المدن على المستويين المحلي والعالمي، في مواجهة التحديات المناخية من خلال تكامل الجهود بين جميع الفاعلين في عملية التنمية (الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، المواطنين).