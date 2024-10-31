الإسكان: تنظيم زيارات ميدانية خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية (Urban Tours) خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وتهدف هذه الزيارات، بحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، إلى تقديم نماذج رائدة في التنمية العمرانية المستدامة بمصر، وهو هدف أساسي من أهداف المنتدى، وذلك من خلال تنظيم عددٍ من الرحلات الفنية لرواد المنتدى للتعرف على النماذج الناجحة من مشروعات الدولة المصرية.

ومن المقترح أن تضم الزيارات تنوعاً في المشروعات القومية وفي مقدمتها: مشروعات العاصمة الإدارية: تنظيم أكثر من برنامج داخل العاصمة يضم مركـز المال والأعمال – النهـر الأخضر – الحي الحكومي – الحي السكني الثالث – مسجد مصر – الكاتدرائية - ساحة الشعب – مدينة الفنون والثقافة.. وكذا زيارة مشروعات المدن الذكية: نماذج من مشروعات المدن الذكية بالعاصمة الإدارية، ومشروعات السكن البديل : الأسمرات – ماسبيرو – روضة السيدة – الطيبي، ومشروعات "سكن لكل المصريين" بمدن شرق القاهرة (الشروق – حدائق العاصمة – بدر).

وتشمل الزيارات أيضا مشروعات تطوير القاهرة التاريخية : ميدان التحرير، القاهرة الخديويـة – حدائق الفسطاط - بحيـرة عين الصيرة – منطقـة مجرى العيون – ممشي أهل مصر، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة: الأبراج الشاطئية – الأنماط السكنية المختلفة بالمدينة – المدينة التراثية – المشروعات الخدمية بالمدينة.

وبالنسبة لأسبوع القاهرة الحضري المقام حاليا وتستمر فعالياته حتى 3 نوفمبر المقبل، فهو يتم بالتعاون مع محافظة القاهرة، ويهدف إلي بناء الزخم اللازم للمنتدى الحضري العالمي، وتحفيز الحوار حول التحضر المستدام وتسليط الضوء على غنى وتنوع عمران القاهرة الكبري، حيث سيتم إطلاق مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والموضوعية، والتركيز على التراث الثقافي للقاهرة، وكيفية إسهام الفن المصري في تطوير المدن والمجتمعات المستدامة، كما تنظم محافظة القاهرة بمشاركة الجهات الوطنية عددا من الفعاليات الثقافية والترويجية من خلال: تنظيم ماراثون للدراجات من أمام ديوان عام محافظة القاهرة إلى دار الأوبرا المصرية، وافتتاح حديقة الأندلس بوسط القاهرة، وتنظيم معرض للحرف التراثية بمشاركة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحفلات ثقافية في حديقة الأزهر والقلعة والقاهرة الإسلامية.