محافظ الإسكندرية: حققنا تجارب ناجحة في تقليل تداعيات التغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

قال اللواء أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، إن مدينة الإسكندرية حققت العديد من التجارب الناجحة في تقليل تداعيات التغير المناخي.

وانطلقت قبل قليل فعاليات "يوم المدن العالمي"، الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وأضاف "سعيد" أن استضافة يوم المدن العالمي جاءت بجهود كبيرة من رئيس الوزراء وعدد من الجهات المعنية.

وتابع محافظ الإسكندرية بأن هذا اليوم يأتي تمهيدًا لاستضافة مصر للحدث الأبرز، وهو المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه محافظة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

ويتم تنظيم يوم المدن العالمي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وبالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، ويعقد تحت شعار "صُنّاع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

ويأتي يوم المدن العالمي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وتم اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر باعتبارها نموذجًا ملهمًا في قيادة العمل المناخي لكثير من المدن على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال تكامل الجهود بين جميع الفاعلين في عملية التنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني – المواطنون).