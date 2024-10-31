"الشباب يقودون العمل المناخي".. انطلاق يوم المدن العالمي بالإسكندرية

كتب - محمد نصار:

انطلقت قبل قليل فعاليات يوم المدن العالمي، الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، بمشاركة محلية ودولية موسعة.

ويُعقد يوم المدن العالمي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وبالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، تحت شعار "صُنّاع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

ويأتي يوم المدن العالمي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، الذي سيُعقد في مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وتم اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر باعتبارها نموذجاً ملهماً في قيادة العمل المناخي للعديد من المدن على المستويين المحلي والعالمي في مواجهة التحديات المناخية، من خلال تكامل الجهود بين جميع الفاعلين في عملية التنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني – المواطنين).