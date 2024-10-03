الرئيس السيسي يشهد يمين الولاء من خريجي الكليات العسكرية
09:18 م الخميس 03 أكتوبر 2024
كتب- محمد أبو بكر:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمين الولاء من طلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية.
وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الطلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية.
وظهرت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقنيات الحديثة في سماء الأكاديمية العسكرية الجديدة بالعاصمة الإدارية.
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