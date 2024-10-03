إعلان

BBC

الرئيس السيسي يشهد يمين الولاء من خريجي الكليات العسكرية

09:18 م الخميس 03 أكتوبر 2024

الرئيس السيسي يشهد يمين الولاء من خريجي الكليات ال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمين الولاء من طلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الطلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية.

وظهرت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقنيات الحديثة في سماء الأكاديمية العسكرية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الكليات العسكرية الأكاديمية العسكرية الجديدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدير الأكاديمية العسكرية يهدي الرئيس السيسي مصحفًا تذكاريًا

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي: روح أكتوبر ليست شعارات بل هي كامنة في معدن الشعب المصري
تراجع الحرارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
"إنذار أخير قبل الإحالة للقضاء".. عقوبة استفادة غير المستحق من سيارات ذوي الهمم
أوائل طلبة الكليات العسكرية لمصراوي: جاهزون للدفاع عن الوطن