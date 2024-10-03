ياسمين عز تكشف حقيقة تصريحها بشأن نساء لبنان

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز، على التصريحات المنسوبة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن تحذيرها نساء مصر من خطر ترك أزواجهن، في سياق احتمالية إجلاء المواطنين اللبنانيين، بما في ذلك النساء الجميلات، على خلفية العدوان الإسرائيلي على بيروت.

وقالت "عز"، خلال برنامجها "كلام الناس"، والذي يعرض عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إنها لم تخرج بأية تصريحات خلال الفترة الماضية، إذ كانت تحضر للموسم الجديد من برنامجها.

ونفت أن تكون قد صرحت بمثل هذه التصريحات المفبركة، التي تخص المرأة اللبنانية، والمعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني حاليًا جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت: "عيب أوي لما يكون في حرب ومعاناة لاشقائنا في لبنان، ونلاقي بعض المواقع مفبركة تصريح عني كذب، لإثارة الفتن والمشكلات، عيب أوي نستغل هذه الأزمة عشان نعمل ترند ونجيب مشاهدات، عن طريق كلام فارغ".