إعلان

BBC

الرئيس السيسي وبن زايد يشهدان أول ظهور للطائرة رافال 14 بسماء حفل تخرج الكليات العسكرية

06:59 م الخميس 03 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 3 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 3 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ظهور تشكيل مكون من ثلاث طائرات Rv14 كأول ظهور للطائرة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

أول ظهور للطائرة رافال 14 حفل تخرج الكليات العسكرية رئيس دولة الإمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد أقصاه نهاية الأسبوع.. تحذير عاجل من الجيزة للمواطنين بشأن مخالفات البناء

إعلان

إعلان

صندوق النقد الدولي يؤكد إجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري الشهر المقبل
احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر
"إنذار أخير قبل الإحالة للقضاء".. عقوبة استفادة غير المستحق من سيارات ذوي الهمم
بث مباشر| السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية بحضور الرئيس الإماراتي