الرئيس السيسي وبن زايد يشهدان أول ظهور للطائرة رافال 14 بسماء حفل تخرج الكليات العسكرية
06:59 م الخميس 03 أكتوبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ظهور تشكيل مكون من ثلاث طائرات Rv14 كأول ظهور للطائرة.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.
أول ظهور للطائرة رافال 14 حفل تخرج الكليات العسكرية رئيس دولة الإمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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