الرئيس السيسي وبن زايد يشهدان أول ظهور للطائرة رافال 14 بسماء حفل تخرج الكليات العسكرية

مدير الأكاديمية العسكرية: من طلب السلام عليه امتلاك قوة تحميه -(فيديو)

وجودك معنا شرف كبير.. الرئيس السيسي يشكر بن زايد على حضوره حفل تخرج

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ظهور تشكيل مكون من ثلاث طائرات Rv14 كأول ظهور للطائرة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.