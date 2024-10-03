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محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

01:20 م الخميس 03 أكتوبر 2024

إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

بعث إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال محافظ القاهرة: يسعدني أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الواحد والخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف: استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك لتحرير الوطن، وما زالت تخوض أشرف المعارك لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والنماء، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والاعتزاز.

واختتم محافظ القاهرة: وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا، سائلين الله العلي القدير لكم الصحة والتوفيق.

إبراهيم صابر ذكرى انتصارات أكتوبر برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكاية شعب
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