رئيس "الطب الوقائي": تحليل 750 ألف عينة من مياه الشرب سنويًا

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن مصر من الدول التي تهتم بجودة مياه الشرب من خلال الحصول على عينات من المياه والمحطات الرئيسية، مشيراً إلى أن هناك 750 ألف عينة من مياه الشرب يتم تحليلها سنوياً.

وأضاف "راضي"، خلال كلمة له في ورشة عمل بالتعاون مع اليونيسيف، اليوم الخميس، أن الوزارة لديها خطة تعمل بها وفق ظهور أي واقعة، مثل ما حدث في واقعة أسوان.

وأكد "راضي" أن الفرق تقوم فور وقوع المشكلة بالتحقق والتعامل الفوري مع الواقعة التي حدثت، ثم يتم التحقق من المعلومات من خلال عدة طرق وجميع الأطراف لمعرفة أسباب انتشار العدوى، وتحديد الفعل وكيفية الاستجابة.

وأشار "راضي" إلى أن أغلب انتشار العدوى المعوية يأتي عن طريق الطعام أو الشراب الملوث، مضيفاً أن وزارة الصحة تتعامل بمصداقية كبيرة في جميع الوقائع، كما حدث في واقعة أسوان، مؤكداً أن الوزارة تتحقق من الواقعة فور حدوثها.

ولفت إلى أن العادات الشخصية والسلوكية للأطفال يجب تغييرها وتصحيحها من أجل منع حالات التسمم الغذائي وسوء التغذية.