النقل: صافي أرباح شركة أكتا تسجل 78.5 مليون جنيه في 2023

كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتم خلال الاجتماع، استعراض جهود الشركة نحو تحقيق منظومة النقل الأخضر الذكي المستدام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة وتقديم أفضل خدمات النقل الذكية والمتميزة والتوسع في استخدام أحدث وسائل النقل صديقة البيئة وزيادة أعداد أسطول النقل للشركة والتحديث المستمر للأنظمة المستخدمة في النقل الذكي والارتقاء ورفع المستوى المستمر للكوادر لتواكب التطور المستمر للتكنولوجيا، حيث تمتلك الشركة أسطولًا من 50 أتوبيسًا 30 منهم كهرباء و20 أتوبيس غاز وبلغ عدد الركاب 1.4 مليون خلال 2023 و1.9 مليون خلال 2024 حتى شهر سبتمبر، كما حققت الشركة صافي ربح 78,504,020 جنيه حيث بلغت إيرادات النشاط للشركة في عام 2023 مبلغ 158.600.000 جنيه.

كما تم استعراض أبرز ما أنجزته الشركة خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2023، حيث تم نقل 1.2 مليون راكب خلال عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في الفترة من 6/11/2022 حتى 18/11/2022 وعقد محاضرات نظرية لتوعية ورفع مستوى السائقين للارتقاء بمستواهم الفني لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتنفيذ جميع أنواع الصيانات للمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات.

ونفذت الشركة أعمال النقل للمشتركين بمؤتمر البنوك الإفريقية بمدينة شرم الشيخ وأعمال النقل للمتسابقين في ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية 2023 وأعمال النقل للمشتركين في أعياد الميلاد المجيد 2024 والمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات وأعمال النقل للمشتركين في مباراة كرة القدم بين مصر وكرواتيا 2024 والمشاركة في مهرجان مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية 2024.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة الدعم المستمر لأسطول الشركة بأحدث الأتوبيسات وخاصة الأتوبيسات الكهربائية والتوسع في المناطق التي تخدمها منظومة الأتوبيسات لتخدم التجمعات السكانية للعاملين بالعاصمة الإدارية وضرورة الاستمرار في التحديث المستمر لمنظومة تاكسي العاصمة الذي يخدم المترددين على العاصمة وخدمة مناطق أخرى مستقبلًا إلى جانب خدمة العاصمة الإدارية.