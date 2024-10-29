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بالصور.. توافد أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين

09:22 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    توافد أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين
  • عرض 8 صورة
    توافد أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين
  • عرض 8 صورة
    توافد أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين
  • عرض 8 صورة
    توافد أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين
  • عرض 8 صورة
    توافد أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين
  • عرض 8 صورة
    توافد أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين
  • عرض 8 صورة
    توافد أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تصوير - محمود بكار:
توافد أبناء الطرق الصوفية، مساء الثلاثاء، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد سيدنا الحسين بن علي رضي الله، بمحيط مسجده بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحيي الليلة الختامية الشيخ محمود التهامي في مركز شباب الجمالية في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء.

وأعلنت الطريقة الصوفية أن احتفالات مولد الحسين 2024، ستستمر حتى الليلة الختامية، التي، وتشمل الفعاليات تنظيم مجالس علمية وحلقات ذكر، ومن المتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من المريدين كالعادة.

في الوقت نفسه، دفعت مديرية أوقاف القاهرة بعمال إضافيين لمسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، لتنظيم دخول وخروج المريدين من أبناء الطرق الصوفية الذين آتوا للاحتفال بالمولد.

وأكدت مديرية أوقاف القاهرة، استمرار فتح ضريح سيدنا الحسين أمام القادمين للاحتفال بالمولد خلال الساعات المخصصة لذلك.

مولد الحسين الطرق الصوفية محمود التهامي
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