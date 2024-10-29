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الدكتور أسامة عبدالله وكيلًا لوزارة الصحة بالمنوفية

06:10 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور أسامة عبدالله، قائمًا بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية.

وكان "عبدالله" يشغل مديرًا لمستشفى الزيتون التخصصي بالقاهرة لسنوات عدة.

ونص القرار الذي حمل رقم 442 لسنة 2024، على "تكليف الطبيب أسامة عبدالله محمود، أخصائي طب بشري، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية وذلك حتى 31 يوليو 2025، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

يأتي تعيين "عبدالله" خلفًا للدكتور محمود فوزي.

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الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور محمود فوزي وزير الصحة والسكان
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