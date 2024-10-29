بيان عاجل.. نقابة التشكيليين تكشف آخر مستجدات أزمة طلاء أسود قصر النيل

كتب- محمد شاكر:

أصدرت نقابة التشكيليين، قبل قليل، بيانا عاجلا، بشأن عملية ترميم أسود قصر النيل، التي شغلت الرأي العام الساعات الماضية، بسبب وجود أخطاء في طريقة صيانتها.

وقالت النقابة في بيانها، إنه تم التواصل مع الجهات المعنية والاستجابة السريعة من محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية.

وأضافت أنه تم تحديد موعد صباح اليوم مع رئيس الإدارة المركزية للترميم الدقيق وتم التنسيق بين نقابة الفنانين التشكيليين ووزارة السياحة والآثار على تضافر الخبرات للانتهاء من عملية ترميم وصيانة أسود قصر النيل وإعادتها إلى أصل الباتينا اللونية للتماثيل.

ووجهت نقابة الفنانين التشكيليين الشكر للمسئولين على الاهتمام وسرعة الاستجابة.

وأكد الدكتور طارق الكومي نقيب الفنانين التشكيليين، في تصريحات سابقة لمصراوي، أنه بصدد مخاطبة وزارة السياحة والآثار بشكل رسمي لتغيير طريقة طلاء أسود قصر النيل وغيره من تماثيل الميادين العامة بالطريقة التي تمت صباح اليوم.

وقال الكومي: علمت منذ عدة أيام أن وزارة السياحة والآثار ستقوم بصيانة وترميم أسود قصر النيل، ولكنني فوجئت بطلاء التماثيل بورنيش مضاف إليه مادة لونية داكنة، وهو أمر لا يمت لعلم الترميم بصلة.

وأضاف الكومي: ما يتطلبه صيانة التماثيل هو عملية تنظيف ميكانيكية بسيطة، لإزالة الأتربة وعوادم السيارات المتراكمة، ولا يحتاج إلى ورنيش لأنه يؤدي إلى تغيير "الباتينة اللونية للتماثيل"، نظرا لكثافته، كما يطمس الملامح البسيطة.

وتابع الكومي: كان من المفترض أن تختار وزارة السياحة والآثار متخصصين في الترميم حتى لا يتكرر ذلك مع التماثيل الأخرى، المزمع صيانتها بدلا من دهان التمثال بـ"الرولة"، لأن ترميم التماثيل لها خامات معينة وتقنيات خاصة وبالذات في التعامل مع صيانة البرونز، حيث يتطلب خبرة ومتخصصين، والنقابة رأيها استشاري ولا تطمح أن تقوم بترميم هذه التماثيل.