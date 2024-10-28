الحكومة توافق على مناقشة استيضاح سياستها في التوسع الأفقي للرقعة الزراعية

كتب- نشأت علي:

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، على مناقشة طلبَي المناقشة العامة؛ الأول مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن استيضاح سياسة الحكومة في دعم مشروعات التوسع الأفقي للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات المصرية ومصدر للدخل القومي، والثاني للنائب أحمد الشراقي بشأن استيضاح سياسة الحكومة لدعم الفلاح باعتباره شريكًا أساسيًّا لتأمين الأمن الغذائي.

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبَي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبَي المناقشة العامة وردا في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل عبد الرازق الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبَي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلًا: "هل الحكومة توافق على مناقشة طلبَي المناقشة العامة؟"، ورد عليه وزير الشؤون البرلمانية والقانونية، قائلًا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبَي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".

وبدأ المجلس خلال جلسته العامة مناقشة طلبَي المناقشة.