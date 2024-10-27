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الرئيس السيسي: اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبًا

07:07 م الأحد 27 أكتوبر 2024

السيسي ونظيره الجزائري المؤتمر الصحفي المشترك

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر ستنعقد فى القاهرة قريبا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتفقنا خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وبحثنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ونعمل على تعزيز التعاون فى المجالات كافة.

وتابع الرئيس السيسي خلال المباحثات مع الرئيس الجزائري، أننا نجدد رفضنا لتهجير الفلسطينيين.

الرئيس السيسي عبد المجيد تبون مصر والجزائر
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