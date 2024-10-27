متابعة 4 مليارات عبوة.. رئيس هيئة الدواء يكشف أهمية مشروع التتبع الدوائي

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، توقيع بروتوكول تعاون لتدشين مشروع التتبع الدوائي.

وقال "الغمراوي"، في مؤتمر صحفي خلال توقيع بروتوكول التعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt لتدشين مشروع تتبع الدواء، إن هذا المشروع يساهم في ضمان سلامة وفعالية الأدوية في مصر.

وأوضح أن المشروع يضمن كذلك تتبع 4 مليارات عبوة دواء يتم تداولها في السوق خلال عام، فضلًا عن مكافحة الأدوية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، جنبا إلى جنب مع الحد من التداول غير المشروع للأدوية بالسوق المحلي.

وأشار إلى أن المشروع يبدأ من تتبع هذه الأدوية بالمصانع، على أن تكون المرحلة الثانية بمتابعة الأصناف التي جرى إنتاجها في شركات التوزيع، وصولًا إلى الصيدليات، مع إدخال أطراف جديدة بالمنظومة الدوائية ضمن هذا المشروع.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يساهم في الحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق هي ذات جودة عالية ومعتمدة من الجهات الصحية المختصة.