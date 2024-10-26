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أول تعليق من أسرة الحاجة "فرحانة" بعد تخصيص حي ومحور باسمها

10:27 م السبت 26 أكتوبر 2024

الحاجة فرحانة

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كتب- عمرو صالح:

عبر عبدالمنعم إبراهيم حسين، ابن الحاجة "فرحانة"، عن فخره بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدته خلال احتفالية القبائل العربية اليوم بتخصيص حي سكني بالمحافظة ومحور مروري بمحافظة القاهرة يحمل إسمها وذلك تكليلًا لدورها الوطني وتعاونها مع القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر عام 1973.

وقال "إبراهيم"، لمصراوي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص حي سكني ومحور مروري بإسم والدتي وسام على صدورنا ويؤكد أن الدولة المصرية لاتنسى أبنائها.

يذكر أن الحاجة فرحانة حسين سلامة، البطلة الحقيقية لفيلم الممر التي جسدتها الممثلة الشابه أسماء أبواليزيد، وكرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنحها نوط الامتياز من الطبقة الأولى لدورها الكبير في مساندة القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973

الحاجة فرحانة سيناء نصر أكتوبر
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