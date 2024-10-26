نص كلمة الرئيس السيسي باحتفالية اتحاد القبائل العربية بمناسبة انتصارات أكتوبر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، التحية للشعب المصري وكل من ساهم في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن الشعب المصري رفض الهزيمة وتحدى الصعاب وأصر على الانتصار الغالي في حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن ذكرى انتصارات ستظل في قلوب المصريين، وستظل خالدة في وجداننا.

وقال، إن مصر لا تنسى أولادها الذين ضحوا من أجلها، مشيرًا إلى أن "حكاية أكتوبر" هي حكاية ملهمة ولا تنتهي، والنصر الذي تحقق لم يكن نصر بسيط، فهو نصر وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وظروفه، وتحدى التحدي نفسه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالاحتفالية التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، "اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي دا الظروف اللي بنعيشها بعد هزيمة 1967، وكل الناس والعالم و الخبراء والمهتمين بالمواضيع العسكرية والتحديات اللي كانت بتجابهها الدولة المصرية في الوقت ده، خاصة على الصعيد العسكري، كانوا بيقولوا مستحيل.. خط بارليف ومانع قناة السويس والتفوق الكبير، والمقارنة اللي كانت مش في صالحنا، كله كان بيقول مفيش فرصة نجاح، لكن الشعب المصري، رفض دا وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار".

وتابع "وعشان كده الانتصار دا غالي أوي واتدفع فيه كتير من دماء المصريين، والسلام اتدفع فيه كتير أوي، وعلى رأسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع فيه كتير، دفع فيه حياته ودمه عشان فكرة كانت وقتها".

واستكمل الرئيس السيسي، خلال كلمته: "احنا دلوقتي في تحديات قدامنا؟ أكيد، لكن بنفس الروح والإرادة وزي ما نجحنا لازم تكونوا متأكدين إنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل والإصرار والمتابعة نعبر كل تحدي قدام مننا، ونصل بفضل الله إلى كل اللي بنتمناه مع بعضنا".

وأكد، أن الشعب المصري رفض الهزيمة وتحدى الصعاب وأصر على الانتصار الغالي في حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن ذكرى انتصارات ستظل في قلوب المصريين.

وشهد الرئيس السيسي اليوم السبت، الاحتفالية التي تقام في استاد العاصمة الإدارية بحضور مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، كذلك عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسئولين.

ووصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وتشهد الاحتفالية حضورا شعبيًا ممثلًا عن مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، وكذلك عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين، وعدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي.