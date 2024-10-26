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المطرب ويجز يشارك في احتفالية اتحاد القبائل العربية بأغنية وطنية

08:25 م السبت 26 أكتوبر 2024

ويجز

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كتب- حسن مرسي:

شارك المطرب ويجز، في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت الاحتفالية حضورا شعبيًا ممثلًا عن مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، وكذلك عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين، وعدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي.

ووصل الرئيس السيسي مساء اليوم السبت، إلى مقر انعقاد احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ويجز اتحاد القبائل العربية انتصارات أكتوبر استاد العاصمة الإدارية
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