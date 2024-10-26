وزير الدفاع يلتقى عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، النائب دوجلاس لامبورن عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتهدئة الأوضاع بالمنطقة.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.