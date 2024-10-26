إعلان

بث مباشر.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة

07:03 م السبت 26 أكتوبر 2024

إستاد العاصمة الإدارية الجديدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:
بدأت منذ قليل احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر، في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.
وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر
وينشر مصراوي بثا مباشر للحفل على الرابط التالي اضغط هنا

اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 100 مليون جنيه لترميم قصر ثقافة السويس

من أمام هرم خوفو.. إطلاق برنامج رعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية

إستاد العاصمة الإدارية الجديدة نصر أكتوبر اتحاد القبائل العربية السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. احتفالية اتحاد القبائل العربية تبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

بث مباشر.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة
كتل باردة قادمة من الشمال.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لأشد شتاء برودة