بث مباشر.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة

كتب-عمرو صالح:

بدأت منذ قليل احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر، في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

وقد قام وفد من اتحاد القبائل والعائلات المصرية مؤخرًا، بزيارة تفقدية إلى إستاد العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوقوف على استعدادات احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر

وينشر مصراوي بثا مباشر للحفل على الرابط التالي اضغط هنا

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