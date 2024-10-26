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كتل باردة قادمة من الشمال.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لأشد شتاء برودة

05:10 م السبت 26 أكتوبر 2024

طقس بارد

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كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه حان الوقت لارتداء الملابس الشتوية، وذلك نظرًا للتغيرات الجوية الحالية وانخفاض درجات الحرارة ليلًا بسبب كتل هوائية باردة قادمة من الشمال.

ونصحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، الأمهات بتجنب إبقاء الأطفال بملابس صيفية حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد.

وأشارت إلى أن الأحاديث حول كون الشتاء المقبل "الأشد برودة" هي توقعات غير علمية، لأن الأرصاد يمكنها التنبؤ بأحوال الطقس لفترة قصيرة لا تتجاوز 10 أيام.

وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع يحدث في وقت متأخر من اليوم، وأن سرعة الرياح انخفضت عن الأسبوع الماضي، لذا نصحت المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة ليلًا لتتناسب مع الطقس البارد الذي يعم جميع محافظات مصر.

منار غانم هيئة الأرصاد الجوية ارتداء الملابس الشتوية
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