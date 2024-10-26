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رئيس مجلس النواب يهنئ محمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي

01:34 م السبت 26 أكتوبر 2024

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في برقية التهنئة عن خالص التهنئة، قائلا: ثقة غالية مستحقة صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي ، وأتمنى لكم السداد والتوفيق في مهمتكم الجديدة.

وأكد أهمية دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي.

كما توجه المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة فوز مرشحها برئاسة البرلمان العربي.

حنفي جبالي مجلس النواب محمد أحمد اليماحي البرلمان العربي
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