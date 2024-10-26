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برلماني: شرب سكان شمال غزة لمياه الصرف الصحي وصمة عار في جبين العالم

01:30 م السبت 26 أكتوبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن قيام سكان شمال قطاع غزة بشرب مياه الصرف الصحي نتيجة الحصار الإسرائيلي يعد "وصمة عار في جبين العالم" بأسره.

وأدان "أمين"، في بيان له الصمت الدولي تجاه الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان هذه المنطقة، متسائلاً عن الأسباب وراء عدم التحرك الدولي رغم المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي والدول العربية بالتحرك لوقف ما وصفه بـ"المجازر المفتوحة" ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن 150 ألف مواطن في شمال غزة مضطرون لشرب مياه المجاري بسبب الحصار، بينما يتم منع الغذاء عنهم.

كما تساءل كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن مسؤولياته ويترك حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعاقب هؤلاء السكان بسبب رفضهم النزوح. وأكد أن ما يحدث يتجاوز جميع الحدود الإنسانية.

وشدد النائب على أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن ثقته في أن مصر ستظل تسعى لتحقيق هذا الحلم للشعب الفلسطيني.

أشرف أمين مجلس النواب قطاع غزة الصرف الصحي
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