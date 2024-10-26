السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الوجه البحري
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كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الوجه البحري لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
وتقرر اعتبارًا من ليلة الجمعة 31/10 -1 /11/2024 تعديل تركيب قطاري 1010 القاهرة/ أسوان ليكون بالتركيب الآتي (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة + عربة قوى) وبنفس جدوله الحالي.
كما تقرر اعتبارًا من 1/11/2024 يتم تعديل تركيب قطار 1011 أسوان/ القاهرة وبالتركيب الوارد على قطار 1010 وبنفس جدوله الحالي.
وتقرر أيضًا تعديل تركيب قطاري 593/594 "القاهرة - السويس" والعكس، ليكون بالتركيب الآتي (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جداولهم الحالية.
إلى جانب ذلك يتم تعديل تركيب قطار 963 القاهرة/ الإسماعيلية ليكون بالتركيب الآتي (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالي.
كما تقرر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2/11/2024 تعديل تركيب قطار 1112 الإسماعيلية/ القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 963 وبنفس جدوله الحالي.
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