وزير الري: الانتهاء من تنفيذ 56% من مشروع قناطر ديروط الجديدة

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول التقدم في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والذي وصلت نسبة إنجازه إلى 56%.

وأوضح الدكتور سويلم، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للكوبري والبوابات الخاصة بقناطر بحر يوسف، التي تخدم زمامًا زراعيًا يمتد على مساحة 850 ألف فدان في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، ويجري حاليًا العمل على تشغيل القنطرة.

وبالنسبة لقناطر حجز الإبراهيمية، فقد أُنجزت أعمال قناة التحويل والسد المؤقت باستخدام الستائر المعدنية ومنظومة التجفيف، وتم الانتهاء من خوازيق الأساسات الخرسانية، كما يجري التجهيز للحفر وتنفيذ جسم القنطرة بالخرسانة المسلحة، بينما تم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل في اليابان.

وفيما يتعلق بقنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة، ويجري حاليًا تركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

كما تم الانتهاء من إنشاء الأساسات والحوائط الخرسانية لقنطرة أبوجبل وقنطرة الساحلية، ويُتوقع تركيب بواباتهما خلال السدة الشتوية المقبلة في يناير 2025.

ويُعتبر هذا المشروع من المشروعات الكبرى للوزارة، والتي تهدف إلى تحديث وتأهيل منشآت الري، ويهدف إلى تحسين منظومة الري في زمام يبلغ 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة)، بالإضافة إلى توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع المغذية للمحافظات، وإنشاء كوبري علوي ضمن المشروع.