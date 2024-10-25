وزير الثقافة يشهد ختام فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي

كتب- محمد شاكر:

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات ختام الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، دورة فنان الشعب ، سيد درويش، والتي نظمتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد -رئيس المهرجان والمؤتمر-، وذلك على مسرح النافورة، بحضور الدكتور خالد داغر، مدير المهرجان حيث أختتمت الفعاليات بحفل الفنانة مي فاروق، والتي أبدعت في غناء باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة،أن المهرجان استطاع على مدار أيامه تحقيق العديد من الأهداف، والمتمثل أهمها في إحداث التقارب الجاد والبناء بين مفردات تراثنا الموسيقي والغنائي المصري والعربي على حد سواء، واستلهام تجاربنا الإبداعية الأصيلة المتفردة، كضمانة فاعلة لتعزيز الهوية، وحماية التراث الموسيقي، بإعادة طرحه والتذكير به، لتقديمه وجعله حاضرًا وواقعًا تتناقله الأجيال المتعاقبة، بهدف صون تراثنا الفني المتفرد.

كما ثمن وزير الثقافة، الإقبال الجماهيري المتميز، الذي شهدته ليالٍ المهرجان، وقدرته على جذب الجمهور بمختلف شرائحه، ويجسد كذلك عمق ما يمتلكه الجمهور من ذائقة فنية متفردة، مؤكدًا أن مصر ستظل أرضًا خصبة زاخرة بمقومات الفنون والإبداع والثقافة.

و ثمن وزير الثقافة، جهود القائمين على تنظيم وإقامة مؤتمر الموسيقى، وكذلك الباحثين المشاركين به، ووجه الشكر لجميع أعضاء منظومة العمل بالمهرجان، والفنانين والموسيقيين المشاركين فيه.

كما كرم وزير الثقافة، الفائزين بالمسابقات المتعددة بالمهرجان، حيث جاءت الجوائز كالآتي:

أولًا: مسابقة رتيبة الحفني، في الغناء العربي للشباب، فاز بجائزة المركز الأول أسماء الدسوقي، والمركز الثاني مناصفة بين: عبد الله محمد لبيب- مازن حلمي الميرغني، والمركز الثالث مناصفة بين: منة الله محمد إبراهيم عبد الغني- مريم هاني عصمت.

ثانياً: مسابقة عبده داغر، للارتجال في العزف على آلات التخت العربي (القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، فاز فيها بجائزة المركز الأول: أحمد علي حليمه، المركز الثاني: نور الشامي، المركز الثالث أحمد محمد حسن سيد درويش، وتسلم عنه الجائزة والدته السيدة سوزان مهدي، كما حصل بها على شهادة تقدير، الحسن مصطفى حسن سلام.

ثالثا: مسابقة رتيبة الحفني، في الغناء العربي للأطفال، فاز فيها بجائزة المركز الأول مناصفة بين: لوجين تامر عبد الفتاح- مهدي محمد مهدي، والمركز الثاني مناصفة بين: شيماء ضاحي إبراهيم- زياد أحمد عوض عباس، والمركز الثالث مناصفة بين: كارما أسامة الشرقاوي- همس تامر محمود.

رابعًا: مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي، حيث جاءت الجائزة مناصفة بين: كمال أحمد مصطفى كمال- شادي إسحاق حنا.

وهناك الجوائز الخاصة للجنة التحكيم، وشهادات تقدير للمشاركين من ذوي الهمم في مسابقات المهرجان، وجاءت كالآتي:

أولًا: مسابقة د. رتيبة الحفني، في الغناء للشباب، فحصل عليها كل من: د عاصم محمد عبد اللطيف -تسلمتها عنه، رانيا سعيد-، جاسمين طارق عبد الحافظ، هبة عادل إبراهيم يوسف -تسلمها عنها، إكرامي أحمد حمدي-، مريم طارق أحمد رشدي، مصطفى أحمد سيد علي.

ثانيًا: مسابقة د. رتيبة الحفني، في الغناء للأطفال، وحصل عليها كل من: ستيفن روماني رؤوف، سلوان محمد عبد الحميد.

يذكر أن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، استمرت على مدار 14 يومًا، على مسارح الأوبرا: حيث في محافظة القاهرة: "مسرح النافورة، المسرح الكبير، المسرح الصغير، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية"، وفي محافظة الإسكندرية: "مسرح سيد درويش -أوبرا الإسكندرية-"، وفي محافظة البحيرة: "مسرح أوبرا دمنهور"، وتضمنت 47 حفلًا، بمشاركة 113 فنانًا، منهم 76 مطربًا ومطربة.