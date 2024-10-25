رئيس نادي 6 أكتوبر عن واقعة دهس لاعبي فريق الدراجات: اللي عنده مشكلة يطلع يقول إننا مقصرين

كتب- حسن مرسي:

أكد عبداللطيف صبحي، رئيس مجلس إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي، اتخاذ كافة الإجراءات حيال المقصرين في واقعة تعرض 7 لاعبين من فريق دراجات بالنادي للدهس بمسار الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، قال صبحي: "دول أولادنا ولهم علينا كل الحق، وكنادي كافة الحقوق العلاجية والنفسية لهم محفوظة، وسيتم محاسبة المقصرين في عدم تواجد سيارة مرافقة للفريق خلال التدريب".

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي، على أن النادي اتخذ كافة الإجراءات حيال الواقعة ولا يوجد أي تقصير من جانبنا.

وردًا على سؤال وجهته مقدمة البرنامج، بشأن موقف النادي من صرف التعويضات لمصابي فريق الدراجات في الحادث، انفعل قائلًا: "انتي بتاخدي المداخلة خارج سياقها.. اللي عنده مشكلة يطلع يقول إدارة النادي مقصرة، ممكن أي حد من أهالي المصابين يطلع معايا في المداخلة ويقول لنا انتم مقصرين مع أولادنا".

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لإطاحة سيارة بلاعبي فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي أثناء تمرينهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أن سائق السيارة النقل أطاح بموكب التمرين من الخلف؛ ما أدى لسقوط اللاعبين وإصابتهم بكسور وكدمات وجروح.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 7 لاعبين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتواصل مباحث الجيزة تحرياتها للكشف عن تفاصيل الحادث وبيان المتسبب فيه.

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