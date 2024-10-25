ياسمين عز: فانلة الأهلي بتخوف.. وشيكابالا فنان



كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة MBC مصر، أعربت ياسمين عز عن سعادتها بفوز النادي الأهلي، مؤكدة أن "فانلة الأهلي بتخوف"، وبررت ذلك بأن لاعبي الفرق المنافسة يشعرون بضغط كبير عند مواجهة الأهلي، مما يؤثر على أدائهم.

كما أشادت ياسمين عز، بمهارات اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، واصفة إياه بأنه "فنان" و"لاعب موهوب"، ولكن انتقدت تسديداته لركلات الجزاء، معتبرة أنه لا يجيد تنفيذها على الرغم من مهاراته العالية في اللعب.

وقالت "عز": "شيكا مش بتاع ضربات جزاء، دا راجل موهوب وفنان، ممكن يشوط من على بعد 100 متر ويسجل، أو يعملها شمسية من بعيد فتيجي جون، إنما يشوط ضربة جزاء وتيجي بسهولة كدا.. لا، تعيش وتضيع يا كابتن مصر".