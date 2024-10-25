قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات

كتب-محمد سامي:

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة الغربية، مشروعاً للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة، كما تم المرور على اصطفاف للمعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بالمحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها، وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

يأتي ذلك ضمن حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدنى والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتنفيذاً لاستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى الوطنى لدى شباب مصر، واستمراراً لمشاركة القوات المسلحة فى مبادرة ( بداية جديدة لبناء الإنسان ).

ونظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الندوات التثقيفية بوزارة الشباب والرياضة و جامعتى القاهرة وعين شمس، تضمنت الندوات إلقاء محاضرات توعوية بواسطة محاضرين متخصصين من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وأساتذة الجامعات والأزهر الشريف عن التحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة وكافة مؤسساتها لمجابهة تلك التحديات، لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري ، واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم، في إطار دعم القوات المسلحة لأبنائنا من القادرون باختلاف نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معرضين لمنتجاتهم بدار الأسلحة والذخيرة نادى التجديف بالسويس، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف تسهيل عرض المنتجات وقد حظي المعرضين بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات وإبداعات حولتها الأيدي الماهرة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية .

وخلال الفعاليات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة هنأ فيها الحضور بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، كما أشار إلى أهمية توعية الشباب المصرى بحجم الجهود التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، كذلك جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة فى حماية حدود الوطن وصون مقدساته

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