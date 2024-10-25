خطة عاجلة ودراسة.. توجيهات مهمة من وزير الري بشأن الموقف المائى بأسوان

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان وخاصة بزمام ترعة وادي النقرة وفروعها وترعتى دراو والطويسة؛ للإطمئنان على حالة الرى وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع استعدادا لموسم الشتاء.

وتم خلال الإجتماع، استعراض الموقف المائي بالمحافظة، حيث وجه "سويلم"، بإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات ( النقرة - الطويسة - دراو ) ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل)، مع إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي دون أزمات أو شكاوى من المنتفعين.

كما وجه وزير الري، بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الري بمنطقة وادى النقرة بالتنسيق بين مصلحتى الرى والميكانيكا والكهرباء والمعاهد المتخصصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، بحيث تتضمن دراسة موقف تشغيل وصيانة المحطات، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة.

وأكد وزير الموارد المائية، على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.