نصيحة بشأن الملابس.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستضرب المحافظات.

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة التي يتم تسجيلها خلال الأيام الحالية هي القيم الطبيعية المتوقعة خلال الأيام الحالية.

وتابع: "درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة، والصغرى أقل 20".

وأوضح محمود القياتي، أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية صباحًا ومساءً نظرًا لانخفاض درجات الحرارة حيث ستستمر الأجواء ودرجات الحرارة في الانخفاض تباعًا وتكون شديدة البرودة، قائلًا:"يجب على كبار السن والأطفال توخي الحذر تجنبًا لنزلات البرد".

وأكمل: من المتوقع ارتفاع في قيم درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بقيم تترواح بين درجة أو درجتين، وهذه القيم لن تسبب في موجة حارة.