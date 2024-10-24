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الحكومة تقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

07:17 م الخميس 24 أكتوبر 2024

التصالح في مخالفات البناء

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كتب- محمد سامي:

قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".

الحكومة تقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

مخالفات البناء مد فترة التصالح في مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
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