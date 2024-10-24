نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مسجد بدر بالسويس

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بمدينة بورتوفيق بمحافظة السويس.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة غدا، القارئ الشيخ علي محمود شميس.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا 25 أكتوبر 2024، هو "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" - مخاطبة الناس جميعًا بأحسن الكلام في عالم الواقع أو السوشيال ميديا، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.