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طرق الإبلاغ عن قراءة عداد الكهرباء لاستهلاك أكتوبر 2024

11:40 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

قراءة عدادات الكهرباء

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كتب ـ محمد صلاح:

تزداد عمليات البحث والتحري لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا عن استهلاك شهر أكتوبر الجاري 2024، للحصول على فاتورة استهلاك شهرية تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك دون أخطاء من العنصر البشري أو التقديرات الجزافية.

وأتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الآليات تمكن المشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بجميع فروع شبكات شركات توزيع الكهرباء تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا عن شهر اكتوبر الجاري 2024، بدءا من يوم أول الشهر حتى يوم 15 من كل شهر كالتالي:ـ

الطريقة الأولى:

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

الطريقة الثانية:

- تحميل تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء» التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

الطريقة الثالثة:

- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر أكتوبر 2024

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن 4 خطوات التي تمكن المشترك بجميع فروع شركات توزيع الكهرباء تسجيل قراءة العداد عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

- اختيار نوع الخدمة من خلال الضغط على أيقونة « قراءة العدادات».

الخطوة الثانية:

- ادخل الرقم الآلي الخاص بالمستهلك.

الخطوة الثالثة:

- أدخل البيانات المطلوبة، وهي رقم العداد، المنطقة، العنوان، قراءة العداد الشهرية.

الخطوة الرابعة:

- اضغط على أيقونة التسجيل

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