مجدي الجلاد عن أزمة ثلاثي الزمالك: ليه ما خلصتش بمعلش؟!

القاهرة - مصراوي:

تحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، عن واقعة اعتداء ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة، وثنائي الفريق نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، على مسؤول أمني عقب مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الجلاد "في فيديو نشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن واقعة ثُلاثي الزمالك أحدثت تأثيرًا سلبيًا على صورة مصر الخارجية التي لم تكن لتحدث كذلك حتى وإن حاول ألد الخصام إلى دولتنا محاولة تشويه صورتها بهذه الطريقة السيئة التي ظهر عليها اللاعبون ولائحة الاتهام الموجهة لهم.

التحفظ على الثلاثي من قبل الشرطة الإماراتية، إنما هي فاتورة تُسدد الدولة المصرية ضريبتها نظير أخطاء ارتكبتها الدولة وأجهزتها وهيئاتها، واتحاد الكرة والأندية المصرية، ونحن كإعلام وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنفسهم. جميعُنا مخطئون، لأننا ندلل اللاعبين وفقًا لحديث "الجلاد".

وأضاف لماذا نندهش من إجراءات دولة الإمارات الشقيقة تجاه اللاعبين المصريين؟، حتى أن البعض بات يُبدي استغرابه من عدم إنهاء الإمارات تلك الأزمة كمجاملة للشعب المصري، ولنادي الزمالك من أجل بطولة السوبر، رغم أن القضية الآن لا تتعلق بمباراة، و إنما بصررة مصر التي لطالما سعت الدولة بأجهزتها المعنية لوضعها في مكانتها التي تليق بها. حتى أن المتابع لردود الفعل المحلية يجد أن هناك دهشة سببها أنتا اعتدنا عدم تنفيذ القانون بدعوى "اللي الجمهور بيحبه وله ضهر ميتحاسبش!!".

"نحن المخطؤون هنا وليس دولة الإمارات"، فوقائع الاعتداء التي حدثت سابقًا في الملاعب المصرية لو جرى مُعاقبة المتسببين بها لما حدث ما شاهدناه في الإمارات من واقعة تعدي على رجل أمن داخل دولة تُطبق القانون على الجميع كبيرًا كان أم صغيرًا. جميعنا نتذكر قصص ومشاهد التعدي داخل الملاعب المصرية التي كان أبطالها نجوم الكرة وانتهت مباشرة دون النظر إلى حق الدولة، وفقا لحديث "الجلاد".

ويقول الكاتب الصحفي: حاليًا نادي الزمالك بات يُصدر إلى الجميع أن هناك حالة اضطهاد وظلم متعمد له رغم أن دولة الإمارات تُطبق القانون، والواقع يقول أن "الإمارات صح وإحنا اللي غلط“.