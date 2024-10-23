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رئيس الحكومة: لا تعويم للجنيه قريبا.. وسنراجع برنامجنا مع صندوق النقد

04:02 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية نجحت في تخفيض البطالة لأدنى حد إلى أن وصلت لـ6.5%، رغم زيادة عدد السكان 25 مليون نسمة منذ عام 2011.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: حابب أتوقف عند الرسالة اللي وجهها الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراجعة صندوق النقد الدولي في ضوء التغيرات الجيوسياسية، هذا البرنامج وضع لمستهدفات وتوقيتات محددة وفق ظروف معينة، وطبعا حصل حرب غزة ولبنان وتراجعت إيرادات قناة السويس، ولها تأثيرات مباشرة

من النهاردة بننظر مع الصندوق مراجعة المستهدفات والتوقيتات.

وأوضح مدبولي: بعثة الصندوق من المفترض أن تأتي لمصر قريبا لمراجعة البرنامج.. التوجيهات احنا شغالين عليها.

وتابع رئيس الحكومة: اللي لفت نظري أيضا وحابب أثيره في إطار الشائعات، بدأ تداول لتصريح قديم لمديرة الصندوق، وكأنه حصل الأيام دي، وهو ضرورة تعويم الجنيه مرة أخرى، هذا التصريح كان في يناير الماضي، الصندوق بيأكد ويشيد بسياسة مصر.

وأكمل مدبولي: الشيئ الآخر، بدأ الكلام على تعويم جديد مع بداية السنة، الحمدلله، حركة النقد الأجنبي ماشية بشكل جيد جدا.

الدكتور مصطفى مدبولي تعويم الجنيه صندوق النقد
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