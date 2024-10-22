وزير التموين: التجارة الداخلية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التجارة الداخلية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والخدمات، ولهذا تحتل مكانة هامة في معظم الاقتصاديات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفالية الخاصة بشركة طلبات مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وذلك تشجيعًا للشركات الناشئة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الاعتماد علي التجارة الإلكترونية ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية.

وقال فاروق، في كلمته خلال الاحتفالية، إن التجارة الداخلية تشتمل على كافة المعاملات التي تتم داخل الحدود الجغرافية للبلاد من بيع وشراء وإنتاج وتداول وتخزين وتعبئة ونقل وفرز، وفى معظم الاقتصاديات يستحوذ قطاع التجارة الداخلية على مرتبة متقدمة من بين القطاعات المولدة للناتج والمولدة للدخل، موضحا أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يشتمل علي نشاط الجملة أو التجزئة أو التخزين وهي من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير إن قطاع التجارة الداخلية يتميز بأنه قطاع كثيف العمالة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل كبير، وفي ظل توالى حالات عدم الاستقرار العالمية والإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري مثله مثل باقي الاقتصاديات، والتي أدت إلى نقص الإمدادات من السلع المختلفة وارتفاع الأسعار ظهرت أهمية التجارة الإلكترونية كأحد الآليات الفعالة الحديثة للتجارة الداخلية كبديل أو مكمل للتجارة التقليدية، وأكد فاروق، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطوير كبير في التجارة الإلكترونية.

حضر الاحتفالية غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزكريا محيي الدين مساعد الوزير لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية، وهدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، ويورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة، ومحسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وهبه السيد معاون الوزير والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.