"هيئة الدواء": نسعى لتوطين خطوط الإنتاج الحديثة وزيادة تنافسية المستحضرات المحلية

القاهرة - أ ش أ:

أكد نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أيمن الخطيب، أن الهيئة تسعى جاهدة لتوطين الصناعات الدوائية في مصر عبر برامج محددة، بالإضافة إلى زيادة تنافسية المستحضرات المحلية والعمل مع شركاء الصناعة المحلية وتشجيع خطوط الإنتاج الحديثة؛ ومنها أدوية الأورام والمضادات الحيوية وبخاخات الصدر.

وقال الخطيب - في كلمته خلال جلسة "تعاون شركات الأدوية من أجل المصلحة الوطنية"، على هامش اليوم الثالث للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء- إن هيئة الدواء تعمل على ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصري عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام مع التركيز على توطين تصنيعها.

وأضاف أنه اتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التي تنتج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلي، لضمان توافر الأدوية الضرورية باستمرار وفتح أسواق للتصدير، والعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقا لأعلى معايير الجودة لكافة المنتجات التي تصل إلى نظام الرعاية الصحية، لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج.

وتابع أن هيئة الدواء تعمل من خلال إستراتيجية تقوم على نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الأساسية في صناعة الدواء إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية.

وقال الخطيب إن الهدف الأساسي لآلية عمل الهيئة هي حماية صحة المواطنين واستمرار توافر الأدوية، وتعزيز استقرار السوق الدوائي، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجي طويل الأمد، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المواد غير الفعالة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للسياسات والشؤون الحكومية بهيئة الرعاية الصحية العالمية، الدكتور رفايل كاردونا سانشيز، إن ما يصل إلى 50% من السكان في البلدان منخفضة الدخل لا تتوفر لديهم إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية ذات الجودة، لافتا إلى أن الأدوية إما غير متوفرة في المستشفيات العامة أو مرتفعة التكلفة.

وأضاف سانشيز أن هذا النقص في الحصول على الأدوية يؤدي إلى موت الملايين بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها، موضحا أن الحصول على الأدوية الأساسية يعتبر حقا من حقوق الإنسان العالمية.

وأوضح أن إنقاذ الأرواح وتحسين الصحة له مسار واحد وهو ضمان جودة وسلامة الأدوية والاستعمال المعقول لها بما في ذلك الأدوية التقليدية، مؤكدا ضرورة عمل جميع الدول والمنظمات الأممية على الحصول العادل والمضمون والمستمر على الأدوية الأساسية وبخاصة للفقراء والمحرومين.

وتابع أن الدول يجب أن تتبع استراتيجية تؤسس لإيجاد احتياطي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير وتوطين تصنيع المواد الدوائية بما يقلل من تكلفتها على محدودي الدخل.